Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Atletica: Europei Indoor. 16 azzurri al via nella sessione inaugurale - susydigennaro : RT @napolimagazine: Atletica, Tamberi: 'Mondiali, Europei a Roma e Parigi, tre gare per un sogno' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, Tamberi: 'Mondiali, Europei a Roma e Parigi, tre gare per un sogno' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Atletica, Tamberi: 'Mondiali, Europei a Roma e Parigi, tre gare per un sogno' - apetrazzuolo : Atletica, Tamberi: 'Mondiali, Europei a Roma e Parigi, tre gare per un sogno' -

Prima giornata ricca di italiani a Istanbul, c'è anche Vallortigara ISTANBUL (TURCHIA) - Sarà una prima giornata ricca d'azzurro agliindoor di Istanbul. Sedici, in tutto, gli atleti italiani al via nella sessione inaugurale, tutti impegnati nei rispettivi primi turni di gara. Si comincia alle 17 italiane (le 19 in Turchia) ...indoor di Istambul ( 2 - 5 marzo). Si tratta dei campionatidiindoor molto attesi. Tra l'altro in pista ci saranno 8 ori Olimpici di Tokyo 2020 tra cui Marcell Jacobs, Karsten Warrholm e Malika Mihambo . Quasi 600 atleti provenienti da 51 ...Il direttore tecnico delle squadre nazionali diLeggera, Antonio La Torre, ha ufficializzato i convocati per gliindoor di Istanbul in programma da giovedì 2 a domenica 5 marzo. Tra i 50 gli azzurri selezionati per la rassegna ...

Atletica, Europei Indoor 2023: gli orari degli italiani. Tutte le gare degli azzurri minuto per minuto OA Sport

Agli Europei indoor di Istanbul, saranno 16 gli italiani al via nella sessione inaugurale, tutti impegnati nei rispettivi primi turni di gara ...Sarà una prima giornata ricca d’azzurro agli Europei indoor di Istanbul. Sedici, in tutto, gli atleti italiani al via nella sessione inaugurale, tutti impegnati nei rispettivi primi turni di gara. Si ...