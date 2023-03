Atalanta | Pagliuca | “Caso Juventus? Tutti devono giocare seguendo le stesse regole”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Durante il Business of Football Summit, organizzato dal Financial Times, il co-chairman di Bain Capital e azionista di maggioranza dell’, Stephen, ha parlato dela ‘Calcio e Finanza’: “Il tema principale è quello del Fai Play. Mi complimento con le leghe che fanno in modo che, incluso giochino secondo le. Ci deve essere equilibrio competitivo. L’Nba è molto più avanti di noi su questo aspetto”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Atalanta, Pagliuca sul caso Juventus: “Tutti devono giocare con le stesse regole” - not_Furge : RT @CalcioPillole: #Atalanta, #Pagliuca sul #casoJuventus: 'Tutti devono giocare con le stesse regole' - sportface2016 : #Atalanta #Juventus Pagliuca: 'Tutti devono giocare seguendo le stesse regole' - marcullo02 : RT @CalcioPillole: #Atalanta, #Pagliuca sul #casoJuventus: 'Tutti devono giocare con le stesse regole' - CalcioPillole : #Atalanta, #Pagliuca sul #casoJuventus: 'Tutti devono giocare con le stesse regole' -

Le parole del co chairman dell'Stephenparlando degli obiettivi nerazzurri a livello di brand Tramite Business of Football Summit organizzato dal Financial Times, il co chairman dell'Stephen: ...La vicenda giudiziaria della Juventus ha spinto Stephen, co - chairman di Bain Capital e azionista di maggioranza dell'a esprimere un suo giudizio. Il co - proprietario dei Boston Celtics di NBA è stato intervistato durante il Business ...Commenta per primo Stephen, co - chairman di Bain Capital e azionista di maggioranza dell'(oltre che co - proprietario dei Boston Celtics di NBA) è stato intervistato durante il Business of Football Summit ...

Pagliuca (Atalanta): «Caso Juve Tutti devono giocare con le stesse ... Calcio e Finanza

Le parole del co chairman dell’Atalanta Stephen Pagliuca parlando degli obiettivi nerazzurri a livello di brand Tramite Business of Football Summit organizzato dal Financial Times, il co chairman dell ...“Il caso Juventus Credo che ruoti intorno al tema del Fair Play. Applaudo alle leghe che fanno in modo che tutti, incluso il mio stesso club, giochino secondo le stesse regole. Questo è quello che è ...