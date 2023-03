Assist di Azione al governo Meloni, presentato emendamento per sanare il pasticcio delle frodi sul reddito di cittadinanza (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il responsabile Giustizia di Azione, Enrico Costa, ha presentato un emendamento al ddl sulla procedibilità d’ufficio che consentirebbe di scongiurare il colpo di spugna sulle violazioni del reddito di cittadinanza, che si potrebbe determinare con l’abolizione del reddito prevista dal 1 gennaio 2024. La proposta di modifica di costa è stata depositata al provvedimento sulla procedibilità d’ufficio e l’arresto in flagranza, che rivede di fatto la riforma Cartabia, e che è ora all’esame della Commissione Giustizia della Camera. L’ultima legge di bilancio ha abolito la prima parte degli articoli del decreto del 2019 che ne regola l’erogAzione, il governo Meloni ha infatti anche cancellato la norma (articolo 7) che dispone le pene per le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il responsabile Giustizia di, Enrico Costa, haunal ddl sulla procedibilità d’ufficio che consentirebbe di scongiurare il colpo di spugna sulle violazioni deldi, che si potrebbe determinare con l’abolizione delprevista dal 1 gennaio 2024. La proposta di modifica di costa è stata depositata al provvedimento sulla procedibilità d’ufficio e l’arresto in flagranza, che rivede di fatto la riforma Cartabia, e che è ora all’esame della Commissione Giustizia della Camera. L’ultima legge di bilancio ha abolito la prima parte degli articoli del decreto del 2019 che ne regola l’erog, ilha infatti anche cancellato la norma (articolo 7) che dispone le pene per le ...

