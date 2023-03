Assegni | Intesa Sanpaolo li manda in pensione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qnazionale : Intesa dice addio agli assegni. È la prima banca a eliminare i blocchetti: le alternative - infoiteconomia : Intesa dice addio agli assegni. È la prima banca a eliminare i blocchetti - infoiteconomia : Assegni bancari addio, Intesa San Paolo li rottama - SkyTG24 : Assegni bancari addio, Intesa San Paolo li rottama: ecco perché - musca65 : Inizia la #banca leader, gli altri seguiranno in un processo irreversibile di digitalizzazione delle transazioni mo… -

...quanto tempo impiegheranno gli altri istituti di credito a seguire il cammino intrapreso daSanpaolo. Che comunque fa sapere di aver messo a disposizione dei clienti "orfani" degli...'Molti clienti non usano praticamente più glicartacei " dicono daSanpaolo ". Abbiamo offerto loro una modalità alternativa di pagamento, digitale, quindi più immediata e ovviamente a ....... Si tratta di una decisione unilaterale della banca ma come l'istituto ha precisato al Sole24Ore non è definitiva. Qualora il cliente comunichi l'intenzione di continuare a farne uso...

Finisce l'era degli assegni bancari: Intesa li toglie a una parte dei clienti La Stampa

In questi giorni l'istituto bancario sta inviando mail a tutti i clienti e correntisti illustrando l'iniziativa ...Intesa Sanpaolo è la prima banca a dire addio (parzialmente) al libretto degli assegni bancari: da quando, cosa cambia per i pagamenti e cosa faranno gli altri istituti