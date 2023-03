Assegni addio da maggio? Non è detto | ecco perchè potrebbero resistere alla rivoluzione del digital banking

(Di mercoledì 1 marzo 2023) IntesaSanPaolo vuole rottamare l’assegno per molti clienti ma è anche disposta a fare dietro front. Nulla cambia in importanti istituti come Credem, Bpm, UniCredit, Bper

...IntesaSanPaolo ha analizzato il comportamento dei clienti e a coloro che da tempo non fanno uso dell'assegno ha inviato una missiva con la quale informa che dal mese di maggio ritirerà gli. ...dunque alla prima comparizione davanti al Presidente (udienza presidenziale) e alla ... Nei casi in cui siano stati stabiliti contributi periodici di denaro edi mantenimento , il giudice ...Sempre menoe più pagamenti digitali nelle banche La scelta di Intesa Sanpaolo si inserisce in un fisiologico processo di evoluzione tecnologica , alla luce del quale la clientela tende a ...

Assegni addio da maggio Non è detto: ecco perchè potrebbero resistere alla rivoluzione del digital ... Il Sole 24 ORE

IntesaSanPaolo vuole rottamare l’assegno per molti clienti ma è anche disposta a fare dietro front. Nulla cambia in importanti istituti come Credem, Bpm, UniCredit, Bper ...Assegni in rottamazione: la prima banca a mandare in soffitta il vecchio strumento surrogato del denaro è Intesa San Paolo ...