(Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – La fictionMamma 2’, su5, è stato il programma più seguito della prima serata tv di martedì, con 3.109.000 spettatori e il 18.4% di share. Al secondo posto, l’esordio della serie ‘Sei Donne – Il Mistero di Leila’ su Rai1, con 2.776.000 spettatori e il 15%. In terza posizione, testa a testa tra le ‘Le Iene’ su Italia 1 (1.214.000 spettatori, share 8.8%) e ‘diMartedì’ su La7 (1.283.000 spettatori, share 7.4%). A seguire, ‘CartaBianca’ su Rai3, con 996.000 spettatori e il 5.9% di share. E ‘Belve’, che alla seconda puntata nel prime time di Rai2, ha ottenuto 814.000 spettatori e il 4.5% di share, in linea con la puntata di esordio (che il 21 febbraio aveva ottenuto 839.000 spettatori e il 4.5% di share). Tra gli altridi prime time: ‘Fuori dal Coro’ su Rete4 (772.000 spettatori, share 5.3%), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 95_addicted : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Martedì 28 Febbraio 2023· Vince Buongiorno Mamma (18.4%-3,1 mln), Sei Donne si ferma al 15% (2,77 mln) h… - News24_it : Ascolti tv, vince 'Buongiorno Mamma' su Canale 5 - tvzoomitalia : #AscoltiTv 28 Febbraio 2023: #BuongiornoMamma2 vince il prime time - idea_liberale : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Martedì 28 Febbraio 2023· Vince Buongiorno Mamma (18.4%-3,1 mln), Sei Donne si ferma al 15% (2,77 mln) h… - NotizieVirgilio : ?? TV, dati Auditel 28 febbraio: Giletti ospite a Belve non decolla I dati Auditel per i programmi di martedì 28 feb… -

Buongiorno mamma 2 al martedì sera perde spettatori malo stesso la serata. Floppa invece Sei donne: ecco i dati di ascolto del 28 febbraio ...... al 'Via del Mare'2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ...all'esterno dell'area triage con una figura di collegamento che informi sui tempi di attesa ei ...Io ero bravo nelle trattative e rifiutavo i pollai televisivi in cuichi urla di più e io non ... era rispetto per il Movimento, che voleva essere rispettato, e non prestarsi per fare. ...

Ascolti tv, vince 'Buongiorno Mamma' su Canale 5 Adnkronos

(Adnkronos) – La fiction ‘Buongiorno Mamma 2’, su Canale 5, è stato il programma più seguito della prima serata tv di martedì, con 3.109.000 spettatori e il 18.4% di share. Al secondo posto, l’esordio ...I dati relativi agli ascolti televisivi premiano la discesa di Crans Montana che ha regalato all'Italia dello sci una meravigliosa doppietta.