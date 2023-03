Ascolti tv Sei donne il mistero di Leila e Buongiorno mamma 2, chi ha vinto martedì 28 febbraio 2023? Dati Auditel e share di ieri sera (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ascolti tv, chi ha vinto la gara tra la prima puntata di Sei donne il mistero di Leila e la fiction Buongiorno mamma 2? ieri sera, martedì 28 febbraio, sono anDati in onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte la nuova fiction targata Rai, dall’altra la terza puntata di Buongiorno mamma con Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova. Vediamo allora chi ha vinto. Ascolti Sei donne il mistero di Leila e Buongiorno mamma 2, chi ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 marzo 2023)tv, chi hala gara tra la prima puntata di Seiildie la fiction2?28, sono anin onda alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset ed è tempo di capire chi ha avuto la meglio sul rispettivo competitor. Da una parte la nuova fiction targata Rai, dall’altra la terza puntata dicon Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova. Vediamo allora chi haSeiildi2, chi ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : #AscoltiTv Sei donne il mistero di Leila e Buongiorno mamma 2, chi ha vinto martedì 28 febbraio 2023? Dati Auditel… - 2835reasonswhy : RT @fraffereffa: @2835reasonswhy che sei una persona rara e il fatto che tu sia così alto è perché non c’era altro modo di mettere così tan… - fraffereffa : @2835reasonswhy che sei una persona rara e il fatto che tu sia così alto è perché non c’era altro modo di mettere c… - GULFHAZARD3 : RT @Tiziana29986004: Mi piaci quando taci perché sei come assente, e mi ascolti da lungi e la mia voce non ti tocca. E che un bacio ti abbi… - YapSit : RT @Tiziana29986004: Mi piaci quando taci perché sei come assente, e mi ascolti da lungi e la mia voce non ti tocca. E che un bacio ti abbi… -