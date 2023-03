Ascolti tv, quanto ha fatto la seconda puntata di Belve in prima serata (Di mercoledì 1 marzo 2023) Parliamo di Ascolti. Francesca Fagnani ieri sera è tornata con la seconda puntata della nuova edizione di Belve, per la prima volta promossa alla prima serata. Una promozione che le è valsa un cambio di studio (più grande), la presenza del pubblico e l’arrivo di alcuni piccoli intermezzi social che strizzano l’occhio alla generazione z che ha consacrato Belve come programma dell’anno anche agli scorsi Biccy Awards 2022. Nel corso della seconda puntata abbiamo visto Francesca Fagnani chiedere delle proprie belvate a Massimo Giletti, Carolina Crescentini e Rocco Casalino. Rocco Casalino, il dramma dell’accettazione: “Ho insistito ad essere etero, mi ero convinto che sarei riuscito” https://t.co/6u7Ju7ra8c ... Leggi su biccy (Di mercoledì 1 marzo 2023) Parliamo di. Francesca Fagnani ieri sera è tornata con ladella nuova edizione di, per lavolta promossa alla. Una promozione che le è valsa un cambio di studio (più grande), la presenza del pubblico e l’arrivo di alcuni piccoli intermezzi social che strizzano l’occhio alla generazione z che ha consacratocome programma dell’anno anche agli scorsi Biccy Awards 2022. Nel corso dellaabbiamo visto Francesca Fagnani chiedere delle proprie belvate a Massimo Giletti, Carolina Crescentini e Rocco Casalino. Rocco Casalino, il dramma dell’accettazione: “Ho insistito ad essere etero, mi ero convinto che sarei riuscito” https://t.co/6u7Ju7ra8c ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Ascolti tv, quanto ha fatto la seconda puntata di Belve in prima serata - Seth23114923 : @RenzoLaBianca Vedete il simbolismo malvagio del termine ‘ORDINA AI GOVERNI ‘ da il metro di quanto poco la gente… - Cape_II : Amo indugiare con soggetti intelligenti. Ma nel senso più puro del termine. Di cultura. Quelli a cui bastano 2 fras… - jbhearvt : RT @Y2KAERl: 'vai ad ascoltare quei 4 cinesi' 'ma per quanto tempo seguirai ancora il kpop???' 'sono tutti uguali' 'non si capisce quando c… - i91jeon : RT @Y2KAERl: 'vai ad ascoltare quei 4 cinesi' 'ma per quanto tempo seguirai ancora il kpop???' 'sono tutti uguali' 'non si capisce quando c… -