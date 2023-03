Ascolti TV | Martedì 28 Febbraio 2023 Vince Buongiorno Mamma 18 4%-3 | 1 mln | Sei Donne si ferma al 15% 2 | 77 mln Floris sale al 7 4%

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Sei, Maya Sansa e Filippo Marsili (Us) Nella serata di ieri,28, su Rai1 l’esordio della fiction Sei- Il Mistero di Leila ha appassionato 2.776.000 spettatori pari al 15%. Su Canale 5 la terza puntata di2 ha raccolto davanti al video 3.109.000 spettatori pari al 18.4% di share. Su Rai2 il secondo prime time di Belve ha interessato 814.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.214.000 spettatori con l’8.8%. Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 996.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 772.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 diha registrato 1.283.000 spettatori con uno share del 7.4%. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieTvserie : Ascolti tv martedì 28 febbraio 2023: Buongiorno Mamma a 3,1 mln (18,4%), Sei donne a 2,8 (15%), DiMartedì 1,3 (7,4%) - livelifeVale : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Martedì 28 Febbraio 2023· Vince Buongiorno Mamma (18.4%-3,1 mln), Sei Donne si ferma al 15% (2,77 mln) h… - fabiofabbretti : La replica di #BuongiornoMamma2 alle 14 non sfigura (16.6%) ma salgono #OggièUnAltroGiorno (18.1%) e… - davidemaggio : #AscoltiTV | Martedì 28 Febbraio 2023· Vince Buongiorno Mamma (18.4%-3,1 mln), Sei Donne si ferma al 15% (2,77 ml… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Ascolti TV | Martedì 28 Febbraio 2023. Vince Buongiorno Mamma (18.4%-3,1 mln), Sei Donne si ferma al 15% (2,77 mln). F… -

...di capire come andranno le restanti puntate in termini die di leggere nel prossimo paragrafo cos'è successo nella puntata della serie tv con Raoul Bova andata in onda ieri sera,28 ...Nella puntata di oggi de La vita in diretta,28 febbraio, è stata ospite Vanessa Gravina la celebre e iconica contessa Adelaide di Sant'...della soap di successo di Rai1 che raggiunge...... per quanto riguarda Canale5 si è proceduto con speciali dedicati al conduttore, giornalista e scrittore, e con una maratona della soap turca leader degliTerra Amara , da oggi,28 ...