Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 28 febbraio 2023 (Di mercoledì 1 marzo 2023) I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 28 febbraio 2023, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Vince la serata Canale5 con la fiction Buongiorno, mamma! 2, che batte Sei donne – Il mistero di Leila su Rai1. Rimane basso Belve su Rai2, mentre la sfida dei talk è vinta da Dimartedì. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Sei donne – Il mistero di Leila ha totalizzato 2776 spettatori (14,99% di share) nel primo episodio e 3762 (22,34%) nel secondo; la fiction Buongiorno, mamma! 2 su Canale5 ha conquistato in media 3109 spettatori (share 18,39%), mentre la puntata del programma Le Iene su Italia1 ha realizzato 1214 spettatori (8,82%). Su Rai2 la puntata del talk show Belve su Italia1 ...

