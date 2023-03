Ascolti tv, come sono andati quelli del 28 febbraio (Di mercoledì 1 marzo 2023) I dati di ieri sera Nella serata di ieri, martedì 28 febbraio 2023, su Rai Uno l’esordio della fiction Sei Donne – Il Mistero di Leila ha coinvolto 2.776.000 spettatori pari al 15%. Su Canale 5 la terza puntata di Buongiorno Mamma 2 ha ottenuto 3.109.000 spettatori pari al 18.4% di share. Su Rai2 – dalle 21.47 alle 23.32 – il secondo prime time di Belve ha portato a casa 814.000 spettatori pari al 4.5% di share (presentazione di 14 minuti: 697.000 – 3.3%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.214.000 spettatori con l’8.8% (presentazione di 30 minuti: 1.063.000 – 5%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto 996.000 spettatori pari ad uno share del 5.9% (presentazione di 12 minuti: 942.000 – 4.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 772.000 spettatori con il 5.3% di share. Su Real Time l’ottava puntata di Primo Appuntamento tocca il 2% con un picco d’ascolto che ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) I dati di ieri sera Nella serata di ieri, martedì 282023, su Rai Uno l’esordio della fiction Sei Donne – Il Mistero di Leila ha coinvolto 2.776.000 spettatori pari al 15%. Su Canale 5 la terza puntata di Buongiorno Mamma 2 ha ottenuto 3.109.000 spettatori pari al 18.4% di share. Su Rai2 – dalle 21.47 alle 23.32 – il secondo prime time di Belve ha portato a casa 814.000 spettatori pari al 4.5% di share (presentazione di 14 minuti: 697.000 – 3.3%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.214.000 spettatori con l’8.8% (presentazione di 30 minuti: 1.063.000 – 5%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto 996.000 spettatori pari ad uno share del 5.9% (presentazione di 12 minuti: 942.000 – 4.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 772.000 spettatori con il 5.3% di share. Su Real Time l’ottava puntata di Primo Appuntamento tocca il 2% con un picco d’ascolto che ...

