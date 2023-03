ASCOLTI TV 28 FEBBRAIO 2023: IL DEBUTTO DI SEI DONNE (15%) BATTUTO DA BUONGIORNO MAMMA (18,4%), LE IENE SHOW (8,8%), BELVE (4,5%), VIVA RAI2! (16,7%) (Di mercoledì 1 marzo 2023) ASCOLTI TV 28 FEBBRAIO 2023 · Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3312 37.40 PT – 7282 34.89 24 – 3499 39.51 PT – 8469 40.58 Tg1 Rassegna Stampa – 246 10.12Tg1 – 948 18.24Tg1 Mattina – 619 11.98UnoMattina – 803 17.03Storie Italiane – 935 19.75Storie Italiane – 1028 17.46È Sempre Mezzogiorno! – 1900 17.93Tg1 + Tg1 Ec. – 3594 26.74 + 2800 21.10Pres. Oggi è un Altro Giorno – 2100 16.41Oggi è un Altro Giorno – 1943 18.07Paradiso delle Signore – 2069 22.13Pres. Vita in Diretta – 1933 20.07Vita in Diretta – 2467 21.60L’Eredità – 3362 23.04L’Eredità – 4833 26.98Tg1 – 5167 25.44Cinque Minuti + Soliti Ignoti – 4712 22.49 + 4761 22.32Sei DONNE – 2776 14.99Porta a Porta + VIVA RAI2! – 680 8.10 + 202 5.86 Prima Pagina – 602 18.54Tg5 – 1266 24.26Mattino 5 News – 1142 ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 1 marzo 2023)TV 28· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3312 37.40 PT – 7282 34.89 24 – 3499 39.51 PT – 8469 40.58 Tg1 Rassegna Stampa – 246 10.12Tg1 – 948 18.24Tg1 Mattina – 619 11.98UnoMattina – 803 17.03Storie Italiane – 935 19.75Storie Italiane – 1028 17.46È Sempre Mezzogiorno! – 1900 17.93Tg1 + Tg1 Ec. – 3594 26.74 + 2800 21.10Pres. Oggi è un Altro Giorno – 2100 16.41Oggi è un Altro Giorno – 1943 18.07Paradiso delle Signore – 2069 22.13Pres. Vita in Diretta – 1933 20.07Vita in Diretta – 2467 21.60L’Eredità – 3362 23.04L’Eredità – 4833 26.98Tg1 – 5167 25.44Cinque Minuti + Soliti Ignoti – 4712 22.49 + 4761 22.32Sei– 2776 14.99Porta a Porta +– 680 8.10 + 202 5.86 Prima Pagina – 602 18.54Tg5 – 1266 24.26Mattino 5 News – 1142 ...

