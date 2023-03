Ascolti record per il funerale di Maurizio Costanzo (Di mercoledì 1 marzo 2023) La scomparsa di Maurizio Costanzo ha rappresentato un momento di grande commozione per l’Italia intera, il noto giornalista e conduttore, figura simbolo del Maurizio Costanzo Show, è stato ricordato con grande affetto da tutta la nazione, che ha deciso di interrompere la programmazione televisiva per un pomeriggio per dedicargli l’ultimo saluto. Rai e Mediaset unite per Maurizio Costanzo La cerimonia funebre si è tenuta presso la Chiesa degli artisti della Capitale, a Roma, e ha visto la partecipazione di una grande folla che si è riunita in Piazza del Popolo per mostrare il proprio affetto a Maurizio Costanzo. La cerimonia è stata trasmessa in diretta da Rai e Mediaset, dando la possibilità a tutti gli italiani di poter partecipare a questo momento di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 marzo 2023) La scomparsa diha rappresentato un momento di grande commozione per l’Italia intera, il noto giornalista e conduttore, figura simbolo delShow, è stato ricordato con grande affetto da tutta la nazione, che ha deciso di interrompere la programmazione televisiva per un pomeriggio per dedicargli l’ultimo saluto. Rai e Mediaset unite perLa cerimonia funebre si è tenuta presso la Chiesa degli artisti della Capitale, a Roma, e ha visto la partecipazione di una grande folla che si è riunita in Piazza del Popolo per mostrare il proprio affetto a. La cerimonia è stata trasmessa in diretta da Rai e Mediaset, dando la possibilità a tutti gli italiani di poter partecipare a questo momento di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuiginaManzi : Uno spartano così non può restare a casa questo mese farebbe ascolti record @alfosignorini dentro a tutti i costi… - GianlucaOdinson : Mare fuori: ascolti da record a febbraio su RaiPlay - infoitcultura : Costanzo, record di ascolti per i funerali in diretta tv - badtasteit : #Marefuori: ascolti da record a febbraio su RaiPlay - unsaidemily12 : RT @itsmetheguru: SE STO CAZZO DI EPISODIO NON FA RECORD DI ASCOLTI VI VENGO A CERCARE -