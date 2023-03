Ascolti 28 febbraio 2023, Buongiorno Mamma supera Leila. Va forte su La7 l'accoppiata Gruber - Floris (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ascolti 28 febbraio 2023 in prima serata su Rai1 - dalle 21.38 alle 23.29 - l'esordio della fiction Sei Donne - Il Mistero di Leila ha conquistato una media di 2.776.000 spettatori pari al 15% di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 marzo 2023)28in prima serata su Rai1 - dalle 21.38 alle 23.29 - l'esordio della fiction Sei Donne - Il Mistero diha conquistato una media di 2.776.000 spettatori pari al 15% di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Ascolti 28 febbraio 2023, Buongiorno Mamma supera Leila - Buratti36057563 : Non mi piacciono questi artisti, dovrebbero prendere lezioni da gli attori turchi di terra amara... Fantastici ver… - infoitcultura : Ascolti tv martedì 28 febbraio 2023: Sei donne, Buongiorno Mamma, Belve - infoitcultura : Ascolti tv, dati Auditel martedì 28 febbraio: vince 'Buongiorno Mamma 2', Massimo Giletti a Belve non decolla - infoitcultura : Ascolti tv, come sono andati quelli del 28 febbraio -