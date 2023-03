Arsenal, è derby londinese per Rice (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'Arsenal si sente in grado di battere il Chelsea nella corsa a Rice. Il centrocampista dovrebbe arrivare per 80 milioni di sterline ma... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 marzo 2023) L'si sente in grado di battere il Chelsea nella corsa a. Il centrocampista dovrebbe arrivare per 80 milioni di sterline ma...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MessaggeroSport : Real Madrid, il pari nel derby con l'Atletico complica la rimonta di Ancelotti. In Premier l'Arsenal non si ferma - ilmessaggeroit : Real Madrid, il pari nel derby con l'Atletico complica la rimonta di Ancelotti. In Premier l'Arsenal non si ferma - OrcianiEric : Se il risultato degli Azzurri dovesse essere già compromesso all'intervallo, c'è un Leicester-Arsenal (16.00) assol… - TuttocalcioS : Non solo #SerieA! Alle 14 scorpacciata di partite di #SerieB, alle 15:30 in campo la #Bundesliga con diversi match… - MattRini96 : RT @marcopirla: Senza Ibanez all'andata. Ritorno in casa loro. Ritorno prima del derby. Squadra più 'difficile' dopo l'Arsenal. Tutte le sq… -