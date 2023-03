"Arrivano gli Shahed". L'ira e la vendetta di Putin: scatta la pioggia di fuoco (Di mercoledì 1 marzo 2023) La difesa aerea ucraina ha abbattuto cinque veicoli aerei senza pilota (UAV) russi sopra l'oblast di Poltava durante la notte. Lo ha riferito il governatore dell'Oblast di Poltava Dmytro Lunin citato da 'The Kyiv Independent'. Ulteriori dettagli sono in corso di chiarimento. Intanto i russi hanno colpito per otto volte nella notte il distretto di Nikopol con l'artiglieria pesante, colpendo quattro villaggi. Lo ha denunciato Mykola Lukashuk, capo del consiglio regionale di Dnipropetrovsk, su Telegram. "L'esercito russo ha attacco il distretto di Nikopol otto volte. Quattro comunità sono finite sotto il fuoco del nemico: Nikopolska, Marganetska, Myrivska e Chervonogrigorivska. Fortunatamente non ci sono vittime", ha scritto Lukashuk. La mossa del Cremlino è una sorta di vendetta per gli attacchi sui cieli della Russia nella giornata di ieri quando ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) La difesa aerea ucraina ha abbattuto cinque veicoli aerei senza pilota (UAV) russi sopra l'oblast di Poltava durante la notte. Lo ha riferito il governatore dell'Oblast di Poltava Dmytro Lunin citato da 'The Kyiv Independent'. Ulteriori dettagli sono in corso di chiarimento. Intanto i russi hanno colpito per otto volte nella notte il distretto di Nikopol con l'artiglieria pesante, colpendo quattro villaggi. Lo ha denunciato Mykola Lukashuk, capo del consiglio regionale di Dnipropetrovsk, su Telegram. "L'esercito russo ha attacco il distretto di Nikopol otto volte. Quattro comunità sono finite sotto ildel nemico: Nikopolska, Marganetska, Myrivska e Chervonogrigorivska. Fortunatamente non ci sono vittime", ha scritto Lukashuk. La mossa del Cremlino è una sorta diper gli attacchi sui cieli della Russia nella giornata di ieri quando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Perché nessuno si occupa degli ultimi? - - LKynes4 : RT @CGzibordi: 'Parenti delle vittime del naufragio del barcone a Crotone arrivano in Italia e dicono che siamo razzisti, che sono finiti a… - FedericadB : RT @tizianamaiolo: Succedono cose strane. Gli iscritti a un partito votano il proprio segretario. Poi arrivano degli altri, non appartenent… - Edda10229596 : RT @FiorellaArcodi1: BRINDISI NON SONO STUPENDI??? ULTIMI DELLA CUCCIOLATA.. AMANTI DELLE TAGLIE PICCOLE C È UN MASCHIETTO E UNA FEMMINUCCI… - salvosalinsa : RT @ToxMagato: Questo Governo Meschino e senza dignitá ha una tattica incredibile appena lo critichi minacciano e subito arrivano gli 'avvo… -