Arriva la tassa sui single | chi è colpito da questa stangata ingiusta | Ultime novità e polemiche

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Esserenon è già complicato?una nuovaper chi è solo: ecco chi colpirà e quali sono tutte leuna nuovaper le persone. Una vera beffa per chi già deve affrontare una vita da solo, per scelta o no. A conti fatti non avere un partner non conviene. Si spendono molti più soldi e questo porta a vivere peggio. Vediamo in che modo.una nuovasui– Ilovetrading.itL’amore è solo una questione sentimentale? A quanto pare essere in coppia non “conviene” soltanto da un punto di vista amoroso, ma anche e soprattutto per una questione economica. Da soli si spendono molti più soldi e anche le tasse per le personesono decisamente più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Malcor : Annunciano che il #canonerai non si pagherà più nella bolletta #Enel e dopo 1 settimana che paghi, ti arriva altra… - Maignangioia : Quello che i miei nonni hanno tenuto fino alla fine ed abbiamo ereditato (casa bellissima fatta per lasciare qualco… - albertonicolab2 : @walterlello @AngeloB76101137 @Misurelli77 @HoaraBorselli Se non sai che per mettere banchetti e fare volantinaggio… - SagittaVerdi : La tassa sugli sprechi. Arriva l'ennesima rapina made in UE e gli italiani non hanno NESSUNO che li difenda.… - Ely5663 : @Virna25marzo Beh uno ha la casa ed è ricco? Magari pagando un mutuo.Poco importa se poi a volte non arriva a fine… -

... 348 mila euro in più rispetto alla previsione assestata del 2023 e il totale chea 2,08 ... Ladi soggiorno viene spesa anche per la manutenzione delle attività balneari: 894 mila euro per ...advertisement Padova:il circo con i gatti, blitz Ora il Niuman esibisce dei Gatti. Una ... Invitiamo il comune di Padova a controllare se i cartelloni circensi siano in regola con lada ...Ma se viene considerato, invece, comeregionale diventa soggetta a delibera Comunale, e ... E se, successivamente alla prescrizione, una cartella esattoriale questa non va pagata. Per multe ...

A marzo arriva la tassa dell'8% su calciobalilla, biliardi e giostrine Italia a Tavola

Il delegato Pomponi: "Al momento non sono previsti altri incrementi. Ma non li escludiamo per il futuro visto che i costi sono cresciuti". A Gambassi Terme e Montespertoli i visitatori pagano di più.Meno aerei, più passeggeri: Capodichino apre il 2023 superando ancora i risultati (brillanti) del 2019 (l’anno spartiacque con il Covid) e anche quelli del 2022, nuovo anno record ...