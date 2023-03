Arriva la patente digitale Ue | cosa cambia

(Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Unadi guida, che si tiene sullo smartphone e si rinnova interamente on line. E’ una delle idee che la Commissione Europea avanza in un pacchetto di proposte legislative in materia di trasporti e sicurezza stradale presentato oggi a Bruxelles. La direttiva introduce per la prima volta unadi guida, accessibile tramite un telefono cellulare o altro dispositivo, che sarebbe riconosciuta in tutta l’Ue. In questo modo, si semplificherebbero le procedure amministrative e la sostituzione, il rinnovo o il cambio delladi guida, dato che sarà possibile eseguire l’intera procedura online (in Italia oggi per rinnovare laoccorre ancora andare in agenzia, o recarsi alla Motorizzazione Civile). La direttiva stabilisce i requisiti ...

