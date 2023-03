Arriva la patente digitale europea: si potrà guidare da 17 anni. Le novità e come funziona (Di mercoledì 1 marzo 2023) Proposta della Commissione europea sarà valida in tutto il continente, si potrà registrare sullo smartphone con test e norme più severi sulla sicurezza ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Proposta della Commissionesarà valida in tutto il continente, siregistrare sullo smartphone con test e norme più severi sulla sicurezza ...

