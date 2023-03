Arretrati Assegno unico 2023: conguagli, rivalutazione, date pagamenti marzo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Arretrati Assegno unico 2023. Stanno per arrivare i conguagli sugli importi degli Assegni unici già erogati dall’Inps. Le operazioni riguarderanno diverse categorie di beneficiari, dai percettori del Reddito di cittadinanza alle famiglie monogenitoriali. Arretrati Assegno unico 2023, conguagli Innanzitutto ci sono le novità introdotte con la Legge di Bilancio 2023, con cui si è deciso di portare da 100 ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023). Stanno per arrivare isugli importi degli Assegni unici già erogati dall’Inps. Le operazioni riguarderanno diverse categorie di beneficiari, dai percettori del Reddito di cittadinanza alle famiglie monogenitoriali.Innanzitutto ci sono le novità introdotte con la Legge di Bilancio, con cui si è deciso di portare da 100 ... TAG24.

