Arresti a Napoli per falsi incidenti, coinvolti anche medici e avvocati (Di mercoledì 1 marzo 2023) Napoli (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia Napoli Vomero hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di tre cittadini italiani – due destinatari di Ordinanza cautelare in carcere ed un terzo di provvedimento applicativo degli Arresti domiciliari – gravemente indiziati di aver organizzato un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di autovetture, rapine e truffe assicurative. L'attività investigativa, condotta dai Carabinieri della Stazione di Napoli Marianella e coordinata dalla Procura di Napoli, è scaturita dall'approfondita analisi di alcune denunce di furti e rapine di autovetture, avvenuti anche in danno di pazienti dell'A.O.U. "Federico II" e del Santobono, ...

