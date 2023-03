Arrestata Greta Thunberg a Oslo (Di mercoledì 1 marzo 2023) La polizia norvegese, secondo quanto riferiscono diversi media internazionali, ha arrestato, questa mattina, l’attivista Greta Thunberg durante una manifestazione a Oslo. L’attivista Greta Thunberg è stata Arrestata durante una protesta contro gli impianti eolici nelle terrei dei Sami La Thunberg, insieme agli indigeni di Sami, protesta da giorni per la rimozione delle turbine eoliche dai pascoli delle renne in Norvegia. Gli attivisti, ieri, avevano anche bloccato l’accesso a diversi edifici governativi norvegesi. Gli allevatori di renne chiedono che le pale eoliche vengano abbattute Greta Thunberg protesta contro le pale eoliche installate sui terreni appartenenti agli allevatori di renne. Nel 2021 la Corte suprema norvegese ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) La polizia norvegese, secondo quanto riferiscono diversi media internazionali, ha arrestato, questa mattina, l’attivistadurante una manifestazione a. L’attivistaè statadurante una protesta contro gli impianti eolici nelle terrei dei Sami La, insieme agli indigeni di Sami, protesta da giorni per la rimozione delle turbine eoliche dai pascoli delle renne in Norvegia. Gli attivisti, ieri, avevano anche bloccato l’accesso a diversi edifici governativi norvegesi. Gli allevatori di renne chiedono che le pale eoliche vengano abbattuteprotesta contro le pale eoliche installate sui terreni appartenenti agli allevatori di renne. Nel 2021 la Corte suprema norvegese ha ...

