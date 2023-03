Armi nucleari, Ucraina smetisce di aver ricevuto materiale radioattivo. Mosca: 'È una provocazione' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il ministero degli Esteri ucraino ha confutato l'affermazione della Russia secondo cui l' Ucraina avrebbe ricevuto del materiale radioattivo per inscenare una ' provocazione '. La dichiarazione in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il ministero degli Esteri ucraino ha confutato l'affermazione della Russia secondo cui l'avrebbedelper inscenare una ''. La dichiarazione in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Ascoltare un criminale è sempre istruttivo. Perché non ha alcun timore di mentire. E come tutti i gangster, se ne f… - TgLa7 : #Putin: 'Raggiungeremo i nostri obiettivi. Volevamo la pace ma l' #Occidente ci ha ingannato. Noi usiamo la forza p… - LaVeritaWeb : Nei 12 punti per il cessate il fuoco, Pechino riafferma l’integrità territoriale ucraina e mette un veto alle armi… - FrigeniL : @maybeaerdna @GeopoliticalCen Non ho mai compreso quale ente decide quale nazione può avere armi nucleari. Sa la risposta? - FrigeniL : @revranckxismo @GeopoliticalCen Israele ha armi nucleari da decenni.?? -