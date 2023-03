Argentina 1985 | la commissione sulla junta

(Di mercoledì 1 marzo 2023). AL CINEMA Con Ricardo Darin, Peter Lanzani. Regia di Santiago Mitre. Produzione2022. Durata: 2 ore e 20 LA TRAMA NelAlfonsin, primo presidente argentino democraticamente eletto dopo il crollo della dittatura militare, promuove unad'inchiesta (che sfocerà in uno storico processo) sui delitti commessi dalla ""nei suoi sette anni di dominio. L'avvio dell'inchiesta , affidata a un magistrato tosto e determinato, non è facile, gli ex despoti hanno ancora molto seguito , i commissari sono minacciati e ricattati. Ma durante il dibattito saltano fuori migliaia di sequestri e omicidi. Il paese non può più chiudere un occhio. Il dibattito andrà avanti mesi e si concluderà con pene pesanti ai principali responsabili. ...

