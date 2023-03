Arbitro di 18 anni aggredito a calci e pugni da dirigente di una squadra Under 14 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Genova, la violenza durante una partita di calcio tra Nuova Oregina e Anpi Casassa: 25 giorni di prognosi per il giovane direttore di gara picchiato da un ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Genova, la violenza durante una partita dio tra Nuova Oregina e Anpi Casassa: 25 giorni di prognosi per il giovane direttore di gara picchiato da un ...

