Arbitri | le designazioni | Pairetto per Napoli - Lazio Roma - Juve a Maresca

ROMA - L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per la venticinquesima giornata di Serie A. Si parte venerdì alle 20.45 con Napoli - Lazio, che è stata affidata a Pairetto. Domenica allo stadio Olimpico partita di cartello... Le designazioni arbitrali per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023 in programma il 28 febbraio e 1° marzo: i precedenti L'Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali della 29° giornata del campionato di Lega Pro.

SERIE A TIM - Designazioni 25ª Giornata - Associazione Italiana ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per il venticinquesimo turno di serie A: per il Milan c'è Di Bello, Manganiello dirige l'Inter ...La Roma è attesa dall’importante big match di campionato contro la Juventus, in programma domenica alle 20:45. L’AIA ha comunicato la designazione arbitrale per il match.