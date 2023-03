Apre nuovo supermercato Sole365 nel napoletano: si cerca personale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Mercoledì 8 marzo alle 09:00 in via Cimitile 24, a Nola Apre un nuovo supermercato Sole365. Un nuovo punto vendita che mette a disposizione a tutti i clienti del nolano e comuni limitrofi prezzi bassi per 365 giorni l’anno. Apre nuovo supermercato Sole365 nel napoletano: I responsabili della rete commerciale stanno selezionando nuove figure in vista L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Mercoledì 8 marzo alle 09:00 in via Cimitile 24, a Nolaun. Unpunto vendita che mette a disposizione a tutti i clienti del nolano e comuni limitrofi prezzi bassi per 365 giorni l’anno.nel: I responsabili della rete commerciale stanno selezionando nuove figure in vista L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

