Approvata dal Consiglio regionale d'Abruzzo la legge per la "Nuova Pescara, (Di mercoledì 1 marzo 2023) Pescara - Il Consiglio regionale d'Abruzzo ha approvato a maggioranza la Nuova legge per la fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore spostando il termine previsto al 2024 all'inizio del 2027. Il provvedimento si era reso necessario, secondo quanto più volte affermato dal presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri, per i ritardi accumulati nel processo di fusione a causa del covid: un referendum nel 2014 aveva approvato il progetto di fusione dei tre comuni, fusione che risulta essere la più grande della storia repubblicana con l'interessamento di una area urbana composta da oltre 200 mila persone. "Da oggi abbiamo una Nuova legge che ci condurrà alla fusione di Pescara, Spoltore e ...

