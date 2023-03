Appalti | pubblicato bando da 656 milioni per nuovo ospedale a Novara

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... camcom_pno : RT @regionepiemonte: Consulta il #BUR - Bollettino Ufficiale della Regione #Piemonte - il numero 8 del 23 febbraio 2023 è pubblicato su ?? h… - regionepiemonte : Consulta il #BUR - Bollettino Ufficiale della Regione #Piemonte - il numero 8 del 23 febbraio 2023 è pubblicato su… -

L'Azienda ospedaliera universitaria Maggiore della Carita' di Novara haun bando di ... La committenza ha scelto la modalita' del project financing ex articolo 183 del codiceche ...... in miniere, cave e torbiere; da chi esegueper servizi o opere; da imprese del settore ... Il Decreto in questione,in GU a novembre, sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1 gennaio ...L'avviso che sarànelle prossime settimane sul sito www.comune.fe.it sarà in particolare ...//.comune.fe.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) del Comune di Ferrara, indicando le ...

Appalti: pubblicato bando da 656 milioni per nuovo ospedale a ... Borsa Italiana

Dalle norme su conferenze servizi ed espropri ai sei mesi in più per le deroghe del codice appalti: maxi-tabella con i contenuti del Dl 13/2023 andato in Gazzetta ...Firmata a Palazzo Orsertti l’intesa con le segreterie Cgil, Cisl e Uil in materia di concessioni di opere, lavori, forniture e servizi pubblici ...