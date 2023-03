Aperta la nuova area parcheggio del quartiere di Grumello del Piano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono stati completati i lavori per la nuova area parcheggio pubblico nel quartiere di Grumello del Piano: 54 posti auto, 3 posti riservati ai disabili e 11 posti per motocicli sono ora disponibili in via Madonna dei Campi, non lontano da piazza Aquileia, dove sorgono anche palazzine di proprietà pubblica come le recentemente inaugurate e assegnate case Aler. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono stati completati i lavori per lapubblico neldidel: 54 posti auto, 3 posti riservati ai disabili e 11 posti per motocicli sono ora disponibili in via Madonna dei Campi, non lontano da piazza Aquileia, dove sorgono anche palazzine di proprietà pubblica come le recentemente inaugurate e assegnate case Aler.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... interclubpavia : ?? E' aperta la campagna tesseramento #InterClub per la nuova stagione 22/23! ***Member Kit esauriti!***Rimangono gl… - lanuovaBQ : La Brexit non può dirsi completa finché rimane aperta la questione della frontiera irlandese. Con il Windsor Framew… - MilanoFinanza : Bond, per Jp Morgan Am si è aperta una nuova finestra per entrare. Ecco dove trovare le migliori opportunità - Mila… - luigidiplacido : Se confermata, l'accelerazione verso il partito unico, abbandonando la grigia denominazione #TerzoPolo, è una buona… - annaottanelli : RT @XinhuaItalia: La lunghezza totale del #transitoferroviario operativo nella 'città di montagna' di #Chongqing, nel sud-ovest della #Cina… -