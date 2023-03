Anziana uccisa a coltellate: arrestato marito, è ai domiciliari (Di mercoledì 1 marzo 2023) E' agli arresti domiciliari Giovanni Petrini, l'uomo di 87 anni trovato sabato sera accanto al cadavere della moglie. Giuseppina Traini, 85 anni, trafitta da più coltellate all'addome e alla gola, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) E' agli arrestiGiovanni Petrini, l'uomo di 87 anni trovato sabato sera accanto al cadavere della moglie. Giuseppina Traini, 85 anni, trafitta da piùall'addome e alla gola, ...

