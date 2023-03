Antonio Martino il liberale, libertario, liberista. Il ricordo di Guido Stazi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Incontrai Antonio Martino nel 1979 alla Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza. Proprio in quell’anno aveva iniziato il suo corso di Storia e Politica monetaria a Roma. Io stavo lavorando a una tesi in Politica Economica e il mio Professore, Franco Romani, suo amico e collega, mi aveva mandato da lui a parlare di Milton Friedman. Martino aveva studiato, tra il 1966 e il 1968, a Chicago con Friedman, icona del liberismo e teorico del legame assoluto tra capitalismo, libertà economica e libertà politica. E di come l’intervento pubblico, nell’economia e nella società, erodeva i diritti della persona e la libertà. Friedman fu insignito del Nobel per l’Economia nel 1976 per i suoi studi sulla teoria del consumo e sulla teoria quantitativa della moneta ed ebbe un’enorme influenza sulla politica e l’economia americana, a partire dai due ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 marzo 2023) Incontrainel 1979 alla Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza. Proprio in quell’anno aveva iniziato il suo corso di Storia e Politica monetaria a Roma. Io stavo lavorando a una tesi in Politica Economica e il mio Professore, Franco Romani, suo amico e collega, mi aveva mandato da lui a parlare di Milton Friedman.aveva studiato, tra il 1966 e il 1968, a Chicago con Friedman, icona del liberismo e teorico del legame assoluto tra capitalismo, libertà economica e libertà politica. E di come l’intervento pubblico, nell’economia e nella società, erodeva i diritti della persona e la libertà. Friedman fu insignito del Nobel per l’Economia nel 1976 per i suoi studi sulla teoria del consumo e sulla teoria quantitativa della moneta ed ebbe un’enorme influenza sulla politica e l’economia americana, a partire dai due ...

