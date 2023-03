Antonino Spinalbese scatena i Gintonic: “Pomezia? Ci sono già stato” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Come sono i rapporti tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini dopo l’eliminazione di lui e dopo l’iconico bacio in studio? Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 7, Ginevra non era presente perché influenzata. Antonino però aveva spiegato di non aver più visto la cantante dopo quel giovedì in studio. Ora però, Spinalbese ha fatto delle nuove dichiarazioni che hanno fatto letteralmente scatenare i fan della ship dei Gintonic sui social. Vediamo che cosa ha detto l’ex concorrente del reality. Antonino Spinalbese, dichiarazioni su Ginevra Lamborghini Legame affettivo e sentimentale? C’è una possibilità. Non ne abbiamo parlato, ma continuiamo a sentirci. La cosa che vorrei è quella di vivere un momento più rilassato. Io ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 1 marzo 2023) Comei rapporti trae Ginevra Lamborghini dopo l’eliminazione di lui e dopo l’iconico bacio in studio? Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 7, Ginevra non era presente perché influenzata.però aveva spiegato di non aver più visto la cantante dopo quel giovedì in studio. Ora però,ha fatto delle nuove dichiarazioni che hanno fatto letteralmentere i fan della ship deisui social. Vediamo che cosa ha detto l’ex concorrente del reality., dichiarazioni su Ginevra Lamborghini Legame affettivo e sentimentale? C’è una possibilità. Non ne abbiamo parlato, ma continuiamo a sentirci. La cosa che vorrei è quella di vivere un momento più rilassato. Io ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pinguina43 : RT @blogtivvu: Alfonso Signorini fa il tifo per Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: “La loro alchimia ha avuto la meglio” https://t.… - Novella_2000 : Antonino fa impazzire i fan dei #Gintonic con questa rivelazione su Ginevra #gfvip - AttaAttan2 : RT @blogtivvu: Alfonso Signorini fa il tifo per Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: “La loro alchimia ha avuto la meglio” https://t.… - tuttopuntotv : Antonino Spinalbese scatena i Gintonic: “Pomezia? Ci sono già stato” #gfvip #gfvip7 #gintonic - blogtivvu : Alfonso Signorini fa il tifo per Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: “La loro alchimia ha avuto la meglio”… -