Antonello: «Piano A San Siro col Milan. Inter ha chiari prossimi passi»

Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate dell'Inter, ha parlato del nuovo stadio spiegando che il Piano A del club nerazzurro resta San Siro col Milan (e non solo). INCONTRO – Queste le parole da parte Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate dell'Inter, a margine dell'incontro odierno con l'ECA. «Anche per l'Italia è importante ospitare un evento così, discutere dei temi strategici importanti per il calcio europeo e italiano – si legge su CalcioeFinanza.it –. Ci saranno diverse elezioni anche durante l'anno, essere qui è molto importante. L'intenzione è di allargare la membership dell'ECA, l'unica associazione di club che rappresentano gli interessi degli stessi nel calcio mondiale. 80 club hanno già aderito, ci sono club ...

