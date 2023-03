Antonello | «Felici di Recrowd Innovazione digitale una strategia dell’Inter»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 1 marzo 2023) L’Inter ha annunciato l’accordo con(vedi QUI). Prima piattaforma in Italia di crowdfunding nel settore immobiliare per capitali raccolti nel 2022, che diventa Official Crowdfunding Partner del Club. Di questo ne ha parlato il CEO Corporate Alessandro. NUOVO PARTNER – Alessandrocommenta con soddisfazione l’accordo con il nuovo Official Crowdfunding Partner: «Siamodi annunciarecome nostro nuovo partner e di legarci ad un brand leader in un settore altamente innovativo come quello del crowdfunding immobiliare. L’, soprattutto in ambito, è uno dei pilastri delladi crescita del nostro Club e siamo contenti di poter ritrovare nel nostro nuovo partner gli stessi valori». Fonte: ...