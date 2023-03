Antonella Fiordelisi ha parlato a Daniele dell’ex Gianluca, lui lo rivela a Edoardo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Daniele Dal Moro rivela a Edoardo Donnamaria che Antonella Fiordelisi gli ha parlato del suo ex Gianluca: la reazione del conduttore. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 1 marzo 2023)Dal MoroDonnamaria chegli hadel suo ex: la reazione del conduttore. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : L'attesissimo face-to-face tra Giulia Salemi e Antonella Fiordelisi! ???? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire i… - FiollaBaron : RT @ShelbyGT500__: Vi sblocco un ricordo. #Tavassi appena entrato nella casa disse ad #Antonella Tu sei una Ferrari, non ti serve niente.Pe… - alessita_1994 : È già iniziato il piano di Tavassi per buttare al televoto Davide che ha più possibilità di uscire insieme ad Anton… - iomemedesimw : RT @itsmartyss: la verità è che antonella fiordelisi rosica così tanto perchè non ha trovato un amore così e io un pò la capisco #gfvip #in… - carmen_cupini : RT @peter78150525: Un ragazzo che cucina e si preoccupa di tutti deve essere provocato solo perche ha difeso antonella . Tavassi sei vergog… -