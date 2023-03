Antonella Fiordelisi ha frequentato un famoso conduttore prima del GF Vip (Di mercoledì 1 marzo 2023) Antonella Fiordelisi ha frequentato un famoso conduttore prima del suo ingresso al GF Vip 7: ecco di chi si tratta. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 1 marzo 2023)haundel suo ingresso al GF Vip 7: ecco di chi si tratta. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : L'attesissimo face-to-face tra Giulia Salemi e Antonella Fiordelisi! ???? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire i… - blogtivvu : La Murgia contro Antonella Fiordelisi dopo il GF Vip, l’attacco frontale preannuncia il faccia a faccia, cosa è suc… - Mariangelapatty : RT @alberto_noia: È diventata la migliore amica di Antonella, ha distrutto Onestini, ha vinto più di 12 nomination, alla cattiveria ha semp… - comooriana : Antonella Fiordelisi in puntata non ha dato la colpa alla Murgia(ora invece sì) perché sapeva che il pubblico avreb… - Ana__15 : RT @Hosonno33: immagina dire che antonella fiordelisi non è sexy ?? #donnalisi -