Antimafia, via libera alla commissione. Per la presidenza c’è l’ipotesi Varchi (Fdi), che è pure vicesindaca di Lagalla a Palermo (Di mercoledì 1 marzo 2023) A cinque mesi dalla data delle elezioni e a più di quattro dall’insediamento del governo di Giorgia Meloni, il Parlamento ha dato il via libera alla nascita della commissione Antimafia. L’aula del Senato ha votato, per alzata di mano, approvando l’istituzione della Bicamerale d’inchiesta. La commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal presidente del Senato e dal presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente a Montecitorio e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente a Palazzo Madama. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) A cinque mesi ddata delle elezioni e a più di quattro dall’insediamento del governo di Giorgia Meloni, il Parlamento ha dato il vianascita della. L’aula del Senato ha votato, per alzata di mano, approvando l’istituzione della Bicamerale d’inchiesta. Laè composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal presidente del Senato e dal presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente a Montecitorio e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente a Palazzo Madama. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati...

