Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la scena post-credits dei tre Kang spiegata dal regista (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il regista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Peyton Reed, ha rivelato come la scena dopo i titoli di coda dei tre Kang film sia stata presa dalle pagine di Avengers #267. Il regista di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Peyton Reed, ha voluto fare personalmente chiarezza su origine e significato della scena dei tre Kang, una delle due scene post-credits del film. In un'intervista con ComicBook.com, Peyton Reed ha confermato che la scena del Consiglio dei Kang è stata presa in prestito direttamente dalle pagine di Avengers #267 del 1986. Disegnato da John Buscema e Tom Palmer e scritto da Roger Stern, Avengers #267 è il luogo in cui il Consiglio è ...

