Anna Borsa | il fratello Vincenzi alle donne | “Denunciate prima che sia troppo tardi” VIDEO

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDomani mattinaore 10, in località Case Parrilli,a Pontecagnano Faiano, si svolgerà l’inaugurazione dell’area sgambamento intitolata ad. Un anno dopo l’uccisione della parrucchiera, stroncata con un colpo di pistola dall’ex fidanzato Alfredo Erra, continuano a registrarsi iniziative per non dimenticare il femminicidio che sconvolse comunità dei picentini. Alla cerimonia saranno presenti anche i familiari della ragazza scomparsa esattamente un anno fa. È stato infatti ilVincenzo a chiedere al Comune di realizzare un’area per i cani, ai qualiera molto legata. Un anno dopo il dolore è lo stesso e lo si legge con chiarezza nella voce e negli occhi di Vincenzo, quegli occhi celesti e trasparenti come ...

Era la mattina del 1 marzo 2022., 30 anni, è nel salone di parrucchiere in cui lavora, a Pontecagnano Faiano. Nel locale, improvvisamente fa irruzione il suo ex, Alfredo Erra. Con una scusa attira fuori la ragazza e poi le ...Pontecagnano Faiano . E' la mattina del 1 marzo 2022., 30 anni, è nel salone di parrucchiere in cui lavora, a Pontecagnano Faiano. Sul posto arriva il suo ex fidanzato, Alfredo Erra, di dieci anni più grande. Con una scusa l'attira fuori, e ...'In un anno non ho mai sognato mia sorella... Vorrei tanto... Forse il problema è che non l'ho mai lasciata andare'. Vincenzo, fratello di, la ragazza uccisa esattamente un anno fa mentre era a lavoro dal suo ex, Alfredo Erra, ammette che 'parlerei di mia sorella sempre, perché lei è con me ovunque, in ogni cosa'.

Un anno fa fu stroncata la vita di Anna Borsa, ragazza di Pontecagnano raggiunta dall'ex sul luogo di lavoro e uccisa con un colpo di pistola. L'uomo tentò di uccidere anche il nuovo fidanzato della 30 ...