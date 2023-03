Ancora Pellegatti con De Maggio: “Il Napoli avrà difficoltà in Champions League” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nei giorni scorsi, nel corso di Pressing su Italia 1, c’è stato uno scontro verbale tra il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, e il giornalista e noto tifoso del Milan, Carlo Pellegatti. Per chiarirsi, nel corso della puntata odierna di “Radio Goal”, i due sono tornati a confrontarsi. Pellegatti ne ha approfittato per puntualizzare il suo pensiero sulla squadra allenata da Luciano Spalletti. Ecco quanto evidenziato: Il Napoli deve temere di perdere lo Scudetto solo se qualcuno magari dietro volasse, ma così non è. Il Napoli ha 18 punti di vantaggio ed ha stracciato la concorrenza: però dobbiamo parlare anche delle altre squadre. Non guardo oramai le partite del Napoli: vedo solo il punteggio finale come facevo con la Juve di qualche altro anno ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nei giorni scorsi, nel corso di Pressing su Italia 1, c’è stato uno scontro verbale tra il direttore di Radio Kiss Kiss, Valter De, e il giornalista e noto tifoso del Milan, Carlo. Per chiarirsi, nel corso della puntata odierna di “Radio Goal”, i due sono tornati a confrontarsi.ne ha approfittato per puntualizzare il suo pensiero sulla squadra allenata da Luciano Spalletti. Ecco quanto evidenziato: Ildeve temere di perdere lo Scudetto solo se qualcuno magari dietro volasse, ma così non è. Ilha 18 punti di vantaggio ed ha stracciato la concorrenza: però dobbiamo parlare anche delle altre squadre. Non guardo oramai le partite del: vedo solo il punteggio finale come facevo con la Juve di qualche altro anno ...

