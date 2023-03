Ancora neve e pioggia ma la primavera sta arrivando (Di mercoledì 1 marzo 2023) AGI - Il primo weekend di marzo sarà caratterizzato da un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo, in particolare al Centro-Nord, ma persiste Ancora un vortice depressionario in azione sull'Italia con neve anche a bassa quota. È quanto prevede il Centro Meteo Italiano che segnala oggi l'inizio della primavera meteorologica. Tempo instabile o perturbato nelle prossime ore con fenomeni in movimento verso il Nord Italia, possibilità di neve a quote molto basse specie sull'Emilia Romagna. Nei prossimi giorni l'instabilità interesserà Ancora il Sud e parte del Centro Italia con piogge sparse e neve sulle montagne generalmente oltre i 1000-1400 metri. Previsioni meteo per oggi: AL NORD: molte nuvole al mattino sulle regioni del Nord ma con precipitazioni sparse solo sull'Emilia ... Leggi su agi (Di mercoledì 1 marzo 2023) AGI - Il primo weekend di marzo sarà caratterizzato da un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo, in particolare al Centro-Nord, ma persisteun vortice depressionario in azione sull'Italia conanche a bassa quota. È quanto prevede il Centro Meteo Italiano che segnala oggi l'inizio dellameteorologica. Tempo instabile o perturbato nelle prossime ore con fenomeni in movimento verso il Nord Italia, possibilità dia quote molto basse specie sull'Emilia Romagna. Nei prossimi giorni l'instabilità interesseràil Sud e parte del Centro Italia con piogge sparse esulle montagne generalmente oltre i 1000-1400 metri. Previsioni meteo per oggi: AL NORD: molte nuvole al mattino sulle regioni del Nord ma con precipitazioni sparse solo sull'Emilia ...

