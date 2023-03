Ancora 24 ore di allerta meteo in Campania: allarme nelle seguiti zone (Di mercoledì 1 marzo 2023) Pioggia e temporali non danno tregua alla regione Campania. La Protezione Civile, infatti, ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani giovedì 2 marzo su tutta la Campania ad esclusione delle zone 2, 4, 7 (Alto Volturno e Matese; Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Pioggia e temporali non danno tregua alla regione. La Protezione Civile, infatti, ha emanato un nuovo avviso didi colore giallo valido dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani giovedì 2 marzo su tutta laad esclusione delle2, 4, 7 (Alto Volturno e Matese; Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

