Ancma | a febbraio immatricolazioni scooter e moto +20 | 9% su anno

(Di mercoledì 1 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – A, secondo i dati Confindustria, le immatricolzioni delle due ruote are segnano un complessivo +20,9% sullo stesso mese del 2022. In negativo solo i ciclori e l’elettrico, con quest’ultimo che fa segnare un -3,2%. I volumi di mercato raggiungono le 23.676 unità complessive. A fare da traino sono gliche targano 11.309 veicoli pari a un incremento del 44,62%; significativo anche il trend delle, che crescono del 7,03% e immatricolano 11.266 mezzi; unico segmento in territorio negativo quello dei ciclori, che flettono del 10,05% per un totale di 1.101 unità. Si mantiene robusta la crescita del mercato nel primo bimestre del 2023 con 44.994 veicoli venduti e una crescita del 28,39%. Anche nel cumulato annuo ...

