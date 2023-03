**Anarchici: domani presidio a Milano davanti a sede FdI in solidarietà a Cospito** (Di mercoledì 1 marzo 2023) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Un presidio solidale ad Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame per protesta contro il regime carcerario del 41 bis e l'ergastolo, è previsto per domani giovedì 2 marzo - a partire dalle ore 18 - davanti alla sede di Fratelli d'Italia in corso Buenos Aires a Milano. Per gli organizzatori gli esponenti del governo Meloni "non sono soltanto i responsabili politici della condanna a morte del compagno, ma anche di tutte quelle morti che 'ordinariamente' avvengono all'interno delle carceri italiane, delle centinaia di morti che lo Stato assassina quotidianamente sul posto di lavoro, nelle guerre imperialiste finanziate e appoggiate anche dall'Italia, delle morti sui confini e nel mar Mediterraneo. Andiamo a gridare tutta la nostra rabbia sotto le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023), 1 mar. (Adnkronos) - Unsolidale ad Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame per protesta contro il regime carcerario del 41 bis e l'ergastolo, è previsto pergiovedì 2 marzo - a partire dalle ore 18 -alladi Fratelli d'Italia in corso Buenos Aires a. Per gli organizzatori gli esponenti del governo Meloni "non sono soltanto i responsabili politici della condanna a morte del compagno, ma anche di tutte quelle morti che 'ordinariamente' avvengono all'interno delle carceri italiane, delle centinaia di morti che lo Stato assassina quotidianamente sul posto di lavoro, nelle guerre imperialiste finanziate e appoggiate anche dall'Italia, delle morti sui confini e nel mar Mediterraneo. Andiamo a gridare tutta la nostra rabbia sotto le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SteveSubvert : RT @PPBB2023: Gli anarchici non hanno ipocrisia. La forza bisogna respingerla colla forza: oggi contro le oppressioni di oggi; domani contr… - Injury_time_ : RT @PPBB2023: Gli anarchici non hanno ipocrisia. La forza bisogna respingerla colla forza: oggi contro le oppressioni di oggi; domani contr… - PPBB2023 : Gli anarchici non hanno ipocrisia. La forza bisogna respingerla colla forza: oggi contro le oppressioni di oggi; do… - StefanoTardugno : RT @DomPer888: Onorevolessa Serracchiani cosa pensa di fare adesso?Parlare ancora dei due pericolosi fascisti di Firenze di 15 anni Vi dov… - AssiElena : RT @DomPer888: Onorevolessa Serracchiani cosa pensa di fare adesso?Parlare ancora dei due pericolosi fascisti di Firenze di 15 anni Vi dov… -