[ANALISI] Serie A, conti in rosso per le big: persi oltre 3 miliardi negli ultimi 10 anni (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Serie A va a caccia di sostenibilità ma deve fare i conti con dei bilanci decisamente appesantiti degli ultimi anni. Le big del campionato italiano arrivano infatti da 10 stagioni di bilanci in ampia perdita, con un rosso aggregato che supera i 3 miliardi di euro anche a causa del Covid, secondo quanto emerge L'articolo ANALISI Serie A, conti in rosso per le big: persi oltre 3 miliardi negli ultimi 10 anni proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 1 marzo 2023) LaA va a caccia di sostenibilità ma deve fare icon dei bilanci decisamente appesantiti degli. Le big del campionato italiano arrivano infatti da 10 stagioni di bilanci in ampia perdita, con unaggregato che supera i 3di euro anche a causa del Covid, secondo quanto emerge L'articoloA,inper le big:10proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Serie A, conti in rosso per le big: persi oltre 3 miliardi negli ultimi 10 anni. L’analisi di PwC per Calcio e Fina… - Dom90Vit : @putino Questo dato singolo cosa vorrebbe dimostrare? Le analisi serie si fanno valutando la situazione (morti, fe… - AgenziaASI : Napoli e Juventus, le due facce del calcio italiano (L'analisi di Sergio Curcio) - PepevincenzoVp : La rubrica 'Serie tv' riparte in un modo del tutto nuovo?? - freetopix : La rubrica 'Serie tv' riparte in un modo del tutto nuovo ?? -