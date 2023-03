(Di mercoledì 1 marzo 2023) Calabrese classe ’98, Lorenzo Pataro è un poeta alquanto giovane ma già ampiamente formato alla parola poetica: lo testimonia il suo ultimo libro, , pubblicato con la casa editrice Ensemble. La raccolta si avvale della prefazione di Elio Pecora e di una breve nota di Daniele Mencarelli in quarta di copertina: due nomi che sono nientemeno sinonimo di garanzia. A riprova di ciò, scrive Mencarelli: “Lorenzo Pataro è nato nel secolo sbagliato, o nel migliore di tutti a seconda dei punti di vista, per offrire la sua voce di poeta radicale. La sua è una parola di luce e vertigine, di visione e tragedia. E’ poesia. Autentica. Che se ne frega dei secoli e dei regnanti”. L’originalità della poesia di Pataro sta nell’essere intessuta dalla presenza costante della natura, personificata dalla miriade di animali, erbe, frutti, arbusti vari che appaiono ricorrenti in questi versi lunghi e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giuliaforpeace : RT @MuseoArcheoVene: #amuletidegitto Eccoci all’ottava sfida tra gli amuleti egizi della nostra collezione. Questa settimana si sfidano am… - AriannaAmbrosi0 : RT @MuseoArcheoVene: #amuletidegitto Eccoci all’ottava sfida tra gli amuleti egizi della nostra collezione. Questa settimana si sfidano am… - GiordanoCaputo : Ce servono l'amuleti a noi, no i giocatori. Che certe maledizioni, manco Messi te le spezza. #CremoneseRoma - ClassiCultit : RT @MuseoArcheoVene: #amuletidegitto Eccoci all’ottava sfida tra gli amuleti egizi della nostra collezione. Questa settimana si sfidano am… - maatiside : RT @MuseoArcheoVene: #amuletidegitto Eccoci all’ottava sfida tra gli amuleti egizi della nostra collezione. Questa settimana si sfidano am… -

Più che proposte concrete, almeno finora, le sue idee sembranomagici finalizzati a delimitare un campo politico piuttosto astratto. Idee non si sa quanto utili ai cittadini a cui sarebbero ...Grazie a questa opportunità, gli allievi e gli studenti coordinati dagli insegnanti potranno creare gliche in seguito verranno integrati nella mostra. Glisono stati realizzati ...Nell'antica religione romana, il termine fascinum poteva riferirsi tanto al Dio Priapo quanto alle effigi e aglifallici contro il malocchio".

Amuleti Il Foglio

Gli ingegnosi "sistemi" a multigiocate sono solo l'evoluzione degli amuleti porta fortuna del Cinquecento La convinzione che la fortuna non sia del tutto cieca, e quindi possa essere aiutata a vedere, ...Se poi è anche venerdì 17 per molti è proprio un «giorno nero». In Italia, soprattutto al Sud, molte persone utilizzano anche amuleti per «sconfiggere la sfortuna». Scopriamo il perchè di questa ...