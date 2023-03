Amici, il passato difficile della ballerina Megan Ria: “Devo tutto a mia mamma, non avevamo soldi” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ormai da tempo partecipare ad Amici rappresenta un’occasione per provare a mostrare il proprio talento e tentare di costruirsi una carriera nel ballo e nel canto. Il programma di Canale 5 è innanzitutto una scuola, dove i ragazzi hanno l’opportunità di imparare da maestri che hanno maturato una grande esperienza nei rispettivi settori e possono così migliorare anche eventuali difetti. Già in passato il talent show è stato un’occasione di riscatto per chi viene da situazioni difficili, come è accaduto ad esempio a Stefano De Martino, che prima di approdare in Tv raccoglieva frutta al mercato ed era stato costretto a vedere due caterine d’oro al banco dei pegni per avere i soldi per il treno che l’avrebbe portato a Roma per i provini. Vi raccomandiamo... Angelina, la figlia di Mango ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ormai da tempo partecipare adrappresenta un’occasione per provare a mostrare il proprio talento e tentare di costruirsi una carriera nel ballo e nel canto. Il programma di Canale 5 è innanziuna scuola, dove i ragazzi hanno l’opportunità di imparare da maestri che hanno maturato una grande esperienza nei rispettivi settori e possono così migliorare anche eventuali difetti. Già inil talent show è stato un’occasione di riscatto per chi viene da situazioni difficili, come è accaduto ad esempio a Stefano De Martino, che prima di approdare in Tv raccoglieva frutta al mercato ed era stato costretto a vedere due caterine d’oro al banco dei pegni per avere iper il treno che l’avrebbe portato a Roma per i provini. Vi raccomandiamo... Angelina, la figlia di Mango ...

