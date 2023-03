Amici 22 e Uomini e Donne: ecco quando sono state fissate le nuove registrazioni (che dovrebbero comprendere la scelta di Federico Nicotera) (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ancora pochi giorni di pausa per Maria De Filippi e poi ricominceranno le registrazioni delle sue trasmissioni. La morte di Maurizio Costanzo ha giustamente stravolto il palinsesto di Mediaset, in segno di rispetto si è deciso di non mandare in onda nulla di registrato, né tantomeno una nuova puntata di C’è Posta per Te. I telespettatori però non dovranno aspettare ancora molto per sintonizzarsi sui propri programmi preferiti. Come riportato dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, le prossime registrazioni di Uomini e Donne si terranno lunedì 6 e martedì 7 e dovrebbero comprendere la scelta di Federico Nicotera. Domenica 5 invece andrà in onda la 22esima puntata di Amici, mentre venerdì 3 si registrerà a ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ancora pochi giorni di pausa per Maria De Filippi e poi ricominceranno ledelle sue trasmissioni. La morte di Maurizio Costanzo ha giustamente stravolto il palinsesto di Mediaset, in segno di rispetto si è deciso di non mandare in onda nulla di registrato, né tantomeno una nuova puntata di C’è Posta per Te. I telespettatori però non dovranno aspettare ancora molto per sintonizzarsi sui propri programmi preferiti. Come riportato dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, le prossimedisi terranno lunedì 6 e martedì 7 eladi. Domenica 5 invece andrà in onda la 22esima puntata di, mentre venerdì 3 si registrerà a ...

