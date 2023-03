Altro che destra della legalità. FdI & C. blindano la riforma Cartabia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il refrain è sempre il solito nelle aule parlamentari tra i banchi dell’opposizione: “Questa non è la destra della legalità, ma la destra dell’impunità”. L’ultima “trovata” probabilmente per alcuni inaspettata è stata la decisione della maggioranza di mettersi di traverso alla possibilità di modificare la riforma Cartabia nei suoi provvedimenti che, a detta di diversi magistrati e giuristi, hanno portato a vere e proprie storture nel sistema giuridico italiano. Alla Camera la maggioranza ha respinto la richiesta di esaminare la proposta presentata dal M5S per la modifica della riforma Cartabia Ieri, infatti, in commissione Giustizia alla Camera la maggioranza ha respinto la richiesta di esaminare la proposta di legge ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il refrain è sempre il solito nelle aule parlamentari tra i banchi dell’opposizione: “Questa non è la, ma ladell’impunità”. L’ultima “trovata” probabilmente per alcuni inaspettata è stata la decisionemaggioranza di mettersi di traverso alla possibilità di modificare lanei suoi provvedimenti che, a detta di diversi magistrati e giuristi, hanno portato a vere e proprie storture nel sistema giuridico italiano. Alla Camera la maggioranza ha respinto la richiesta di esaminare la proposta presentata dal M5S per la modificaIeri, infatti, in commissione Giustizia alla Camera la maggioranza ha respinto la richiesta di esaminare la proposta di legge ...

